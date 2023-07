Hörspiel: Künstliche Intelligenz in der Kita

Die Autorinnen haben die fiktive Firma KidBot, das Projekt K.I.T.A. und all ihre Vertreter:innen realen Vorbildern nachempfunden. In einer Versuchsanordnung treffen echte Eltern und ihre Kinder sowie eine echte Kindergartenleiterin auf echte Roboter. Gemeinsam mit Schauspieler:innen lassen sie sich in fiktiven Szenen auf eine mögliche Zukunft ein. Wie reagieren Menschen auf die nächste Stufe technischer Hilfsmittel? Welche Kriterien sind für eine „gute Betreuung“ und die „richtige Erziehung“ entscheidend? Und welche Rolle spielt das Prinzip der ständigen Optimierung in Erziehungsfragen?