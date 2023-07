Von Geburten und Geburtshäusern

Kind, komm raus, hier ist es schön!

54:12 Minuten Wie selbstbestimmt eine Geburt abläuft, beeinflusst nicht nur das weitere Leben der Mutter, sondern auch maßgeblich das Leben des geborenen Kindes. © EyeE,m / Jeff McCollough

Von und mit Karla Krause · 01.07.2023

Das Geburtshaus in Soest war eines der ersten in Deutschland. Inzwischen helfen Hebammen im ganzen Land schwangeren Frauen, ihre Babys in Geburtshäusern auf selbstbestimmte Art auf die Welt zu bringen.