Investigativer Journalismus in Ghana    

Katzen sind neugierig, so heißt es auch in Ghana, der Vorzeige-Demokratie Afrikas. Wenn sie aber zu neugierig werden, versucht man, sie zu töten. Heute werden Journalistinnen und Journalisten in dem westafrikanischen Land eingeschüchtert oder sogar getötet, die Pressefreiheit ist bedroht. Das Feature begleitet drei von ihnen bei der Arbeit. Sie kämpfen dafür, ihre Geschichten recherchieren und erzählen zu können. In Radio- und Fernsehreportagen berichten sie über die Korruption der Mächtigen, über Menschenhandel, der bis nach Saudi-Arabien reicht, oder über Hexencamps, in denen unschuldige Frauen jahrzehntelang eingesperrt werden. Sie sind neugierig, aber wissen sich zu wehren.