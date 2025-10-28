Valencia nach der Jahrhundertflut

Am Morgen ist es in den Bergen rund um Valencia zu Extremniederschlägen gekommen. Trockenflussläufe verwandeln sich in kurzer Zeit zu reißenden Strömen.

Die durch den Klimawandel verstärkt auftretenden Unwetter bilden mit der dichten Bebauung und der Versiegelung des Bodens ein explosives Gemisch. Das Feature erzählt ein Jahr nach der Katastrophe von der Rückkehr in den Alltag und dem Ausblick in eine unzureichend vorbereitete Zukunft.