Kalter Tropfen
Valencia nach der Jahrhundertflut
Von Joachim Palutzki
Regie: Nicole Paulsen
SWR/Deutschlandfunk 2025
Catarroja nach der Flutkatastrophe: Anwohnerinnen und freiwillige Helfer räumen auf © Paco Costa
43:51 Minuten
Am 29. Oktober 2024 werden die Bewohner Valencias von blitzartigen Überflutungen überrascht. Erst am Abend, als bereits 75 Ortschaften überschwemmt sind, wird Katastrophenalarm ausgelöst. 228 Menschen sterben.
Am Morgen ist es in den Bergen rund um Valencia zu Extremniederschlägen gekommen. Trockenflussläufe verwandeln sich in kurzer Zeit zu reißenden Strömen.
Die durch den Klimawandel verstärkt auftretenden Unwetter bilden mit der dichten Bebauung und der Versiegelung des Bodens ein explosives Gemisch. Das Feature erzählt ein Jahr nach der Katastrophe von der Rückkehr in den Alltag und dem Ausblick in eine unzureichend vorbereitete Zukunft.
