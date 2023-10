Die "Polenaktion" in Leipzig am 28. Oktober 1938

Ihr seid ausgewiesen!

52:56 Minuten Gewaltsame Abschiebung: Viele hatten nicht mal die Zeit, einen Koffer zu packen © EyeEm/Deyan Georgiev

Von Ute Lieschke · 24.10.2023

Es war die erste Massenabschiebung der Geschichte und der Auftakt zur Deportation der Juden. In Leipzig rettete der polnische Konsul Feliks Chiczewski am 28. Oktober 1938 über tausend Juden polnischer Abstammung vor Zwangsausweisung in ihre „Heimat“.