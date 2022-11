Reihe: Nach dem Krieg

Liliane Lijn ist für Skulpturen, Installationen und Performances bekannt. Seit 50 Jahren beschäftigt sie sich auch mit Sprachmagie, Wortklang und der Körperlichkeit der Stimme. Ihr Interesse für Spoken Word Literature hat nicht zuletzt biografische Gründe, denn Lijn wurde 1939 in New York in ein jüdisches Flüchtlingsumfeld geboren und wuchs in einem Klangraum von sechs Sprachen auf. Die früh erlebte Vielstimmigkeit schlug sich etwa in Lijns visionärem Künstlerbuch „Crossing Map“ (1974) nieder. Ein weiteres Sprachkunstwerk, „Her Mother’s Voice“, basiert auf Interviews der Künstlerin mit ihrer Mutter, in denen sie nicht nur der eigenen Vergangenheit auf die Spur kommen will, sondern dem Wesen der Mutter als migratorischer Existenz. Der starke Akzent dieser Muttersprache erzählt ebenso viel über deren Fluchtbewegung quer durch Europa wie die berichteten Ereignisse selbst oder deren sprechende Auslassung.