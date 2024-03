Wie wir uns von unseren Vätern verabschieden

Felizitas Stilleke (geb. 1983 im Ruhrgebiet) ist freie Dramaturgin, Künstlerin und Kuratorin. Seit 15 Jahren programmiert sie Theaterfestivals und leitet kulturpolitische Konferenzen. Sie ist als Produktionsdramaturgin in Berlin, NRW, Amsterdam und Zürich unterwegs.

Conrad Rodenberg (geb. 1981 in West-Berlin) ist Dozent an der UDK Berlin, freischaffender Musiker und Performer. Er gründete das Kassettenlabel Froggi Records und ist unter anderem mit der Live Analog Elektroband Ampl:tude unterwegs.