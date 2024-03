Wie wir uns von unseren Vätern verabschieden

Doch wie nimmt man Abschied von jemandem, der einem so viel Schmerz zugefügt hat? Und wie kann man unter den Umständen selbst ein guter Vater sein?

Vor spektakulärer Bergkulisse stellt sich Conrad den großen Fragen und schreibt einen wichtigen Brief. Währenddessen erinnert sich Felizitas an die Fähigkeit ihres Vaters, vierblättrige Kleeblätter zu finden. Und sie macht sich auf die Suche.

Ob der Skill ihres Vaters auch in ihr steckt?



Zum Abschied sollten eigentlich Wildblumen gesät werden. Aber Felizitas und Conrad wären nicht Felizitas und Conrad, wenn sie nicht ihre eigene Version eines Abschiedsrituals ersinnen würden. Und so gibt es statt Wildblumen eben - Schnittlauch.