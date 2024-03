Wie wir uns von unseren Vätern verabschieden

Parallel macht sich Felizitas auf, mit ihrem Vater an den Ort zu fahren, der ihn mehr geprägt hat als alles andere: Die Ruhrkohle. Denkt sie zumindest!

Doch der Ausflug mit ihrem Vater unter Tage geht mächtig in die Hose. Felizitas Vater erinnert sich an nichts und sie wird in ihren Hoffnungen auf eine neue Vater-Tochter Verbindung enttäuscht.

Zum Glück spielt ihr Conrad eine Kassette mit dem Song “Dein Vater” seiner Jugendband Kismenie vor. Das heitert die Stimmung dann doch wieder auf.