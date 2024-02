Wie wir uns von unseren Vätern verabschieden

Die Spurensuche führt in die Wohnung des Verstorbenen und fördert alte Briefe zu Tage.

Kann Conrad hier Hinweise darauf finden, wie sein Vater gelebt hat und ob er manchmal noch an seine Söhne gedacht hat?

Felizitas findet ein Gespräch, was sie mit ihrem Vater aufgezeichnet hat.

Ob sie seine Erinnerungen auch wieder finden kann? Ihre Suche führt sie tief in den Pott, zu einem Highlight ihrer Kindheit: Einem Besuch bei Starlight Express. Wie die Dampflok im Musical von der Elektrolok verdrängt wird, wurde auch ihr Vater zum Opfer des Strukturwandels im Ruhrgebiet.

Für Felizitas und Conrad kann das kein Zufall sein.