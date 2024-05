Erika Harzer, geboren 1953 in Leonberg. Ausbildung zur Diplom-Sozialpädagogin. Autorin und Regisseurin zahlreicher Radiofeatures, Dokumentarfilme und Printreportagen. Längere Aufenthalte in Nicaragua und Honduras. Für Deutschlandradio: „Die Frau des Präsidenten“ (Deutschlandradio Kultur 2011). Zuletzt: „Wenn Kinder nur noch weg wollen“ (BR/Deutschlandfunk/WDR 2015 – ausgezeichnet mit dem Peter Scholl-Latour Preis 2016). Lebt in Berlin.