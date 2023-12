Die vierunddreißigjährige Portugiesin Ana Rita kämpft zu Pferd und das schon seit zwanzig Jahren nicht nur in Portugal, sondern auch in Spanien und Südfrankreich. Außerhalb der Saison trainiert sie die schönen Lusitano-Pferde und bereitet sie auf die Kämpfe vor.

Olga Casado ist zwanzig und Schülerin der Stierkampf-Schule in Madrid. Sie debütierte bereits als „Becerrista“ und darf mit Jungstieren kämpfen.

Die sechsunddreißigjährige Mexikanerin Hilda Tenorio gilt als eine der wichtigsten Stierkämpferinnen weltweit. Nach einem Unfall und einer längeren Pause kam sie im Januar 2023 nach Madrid um ihr Come Back in der Arena in Spanien zu lancieren. Der Plan ging nicht auf.