Der Maler Armin Boehm arbeitet an einer Ausstellung in der König Galerie. Er hat sich entschieden, große Gesellschaftspanoramen zu zeigen. Just in Zeiten, in den denen sich die Krisen in der Welt überlagern, der Klimawandel, das Kriegsgeschehen in der Ukraine und in Gaza, die politischen Transformationen in Europa und in Deutschland. Zeitdiagnostiker sprechen von einer Multikrise.