Doch das ist nicht so einfach. Was ist ihr Plan? Verschiedene Möglichkeiten tun sich auf: Ein Leben im Van mit Besuchen bei Freunden in ganz Europa oder doch eher ein Ort, an dem sie sich eine Existenz aufbauen kann? Schnell merkt sie, dass Pläne sie nicht weiterbringen und macht das Sich-Treiben-Lassen zu ihrem Lebensmotto.