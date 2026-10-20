CRASH – Eine Suche nach Lichtblicken in dunklen Zimmern

ME/CFS ist eine Autoimmunerkrankung, für die es aktuell keine Behandlung gibt. Seit meine Freundin Svenja nach ihrer Long-Covid-Erkrankung die Diagnose ME/CFS erhalten hat, bekomme ich nur noch wenige Lebenszeichen von ihr. Ich will sie auf dem Hof ihrer Eltern besuchen, den ich noch aus Kindertagen kenne. Jetzt liegt sie dort schon seit mehreren Jahren in einem kleinen abgedunkelten Zimmer, isoliert von der Außenwelt, gefangen in ihrem erkrankten Körper.