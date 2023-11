Janko Hanushevsky, Radioautor, Musiker & Klangkünstler. Seine Features und Hörspiele wurden vielfach ausgezeichnet, im finnischen, irischen, kroatischen, rumänischen, österreichischen und Schweizer Rundfunk und in allen ARD-Anstalten ausgestrahlt. Uraufführungen u.a. in der Elbphilharmonie, im Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Deutsche Oper am Rhein. Klanginstallationen u.a. im Museum Schnütgen und im Humboldt Forum Berlin.