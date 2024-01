Die Jahrhundertwendegeneration in vier Langzeitporträts

In der zweiten Folge wird Herr Jäger vorgestellt: 1905 wird er in Ostpreußen als Sohn eines Rottenarbeiters bei der Bahn in sehr ärmlichen Verhältnissen geboren. Es gelingt ihm, in seiner Heimat eine erste Schreinerei aufzubauen – gegen den Widerstand seiner Familie und obwohl er dafür viele Hürden nehmen muss. Er heiratet spät, aber wie er sagt, die Richtige, mit der er sechs Kinder bekommt. Während er in Gefangenschaft ist, flieht die Familie. Sie kommen wieder zusammen, und er schafft es erneut, einen sehr erfolgreichen Betrieb im Rheinland aufzubauen.