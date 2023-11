„Nur die Sprache“, so kommentiert die Autorin die Beziehung zwischen ihrer Literatur und dem durchdrehenden Kapitalismus, „das verlogenste und gleichzeitig unbestechlichste Mittel im menschlichen Zahlungsverkehr (und sie kostet nichts! Wir alle haben sie!) kann das irgendwie fassen und darstellen, weil sie diese Differenz zwischen Wirklichkeit und Wirklichkeit überspringen kann, also letztlich das Nichts, denn wir sind alle Spielmaterial, Jetons, die aber niemand einwechseln will.“

Jelineks typische Sprachspiele erweisen sich in der „Wirtschaftskomödie“ als wiederholende Praxis dessen, was in der Wirtschaft passiert. Hörspielregisseur Leonhard Koppelmann beschreibt seine Erfahrung bei der Umsetzung der Vorlagen: „Wo ihre Texte sich vermeintlich entziehen, entsteht eine Art Unterdruck, der uns in die Themen hineinzieht. Und das ist die hohe Kunst: Etwas, von dem wir glauben, es zu kennen, weil es uns ständig in Nachrichten und Meldungen begegnet, so zu entrücken, dass wir – endlich wirklich – darüber nachdenken können.“