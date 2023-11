Hörspielreihe über Kapitalismus und Krisen

Wirtschaftskomödie (2/6) - Die Kontrakte des Kaufmanns 2

53:23 Minuten Was steckt hinter dem Gott des Geldes? Elfriede Jelineks Farce über die "Causa Meindl". © picture-alliance / dpa / Barbara Gindl

Hörspiel von Elfriede Jelinek · 08.11.2023

• Gesellschaftskritik • Immer wieder stolpert unser Wirtschaftssystem in Krisen. Was macht das mit den Menschen, die es brauchen: die sparen, Raten zahlen, arbeiten? Mit schwindelerregenden Wortspielen packt Elfriede Jelinek den Finanzmarkt am Kragen.