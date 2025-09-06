Mit diesen Kurzdokus:

Sprechen ab null Jahren

Von Jūratė Braginaitė

Länge: 6‘50

Gespräche zwischen Generationen beginnen mit dem Wunder der ersten Worte eines Kindes!

Aber was hat es eigentlich gesagt?

Das Geschichtenreich

Von Barbara Felsmann

Länge: 11‘39

In einem winzigen Dorf in Brandenburg wohnen drei Generationen einer Familie rund um den Dorfteich. Und die Großeltern haben sich einen Herzenswunsch erfüllt: ein eigenes Theater.

Apartment 201

Von Ryan Ng

Länge: 3‘00

Eine Pflanze, geliebt und gehegt von der Großmutter, überdauert ihr Apartment und verbindet die Generationen.

Dieses Stück bringen wir mit der freundlichen Genehmigung von Audio Flux, einer US-amerikanischen Initiative, die faszinierende Audiojuwelen produziert, immer zu einer bestimmten Vorgabe und immer genau drei Minuten lang. Wer selber mitmachen will: vom 1. August bis zum 15. September werden neue Stücke gesucht. Das Thema diesmal: CREATIVE TENSION.



Doku für dokumentarisch und drops für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind.

In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert.