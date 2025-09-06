Ursendung
doku drops 3: Generationen im Gespräch
Zusammenstellung und Moderation: Judith Geffert und Ingo Kottkamp
Ton: Philipp Adelmann, Ingo Kottkamp und die Autor*innen
Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 26‘32
Wiederholung am 07.09.2025, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
Anschließend:
doku drops 4: Remix
Jeden Monat neue Kurzdokus
Monatlich neu: die doku drops. Heute mit Kurzdokus über intergenerationale Dialoge. © Ingrid Wenzel
doku drops 3: Generationen im Gespräch
26:36 Minuten
Wie kommen Menschen unterschiedlicher Generationen miteinander aus? Welche gemeinsame Sprache sprechen sie? Unser Magazin für Kurzdokus probiert es aus.
Mit diesen Kurzdokus:
Sprechen ab null Jahren
Von Jūratė Braginaitė
Länge: 6‘50
Gespräche zwischen Generationen beginnen mit dem Wunder der ersten Worte eines Kindes!
Aber was hat es eigentlich gesagt?
Das Geschichtenreich
Von Barbara Felsmann
Länge: 11‘39
In einem winzigen Dorf in Brandenburg wohnen drei Generationen einer Familie rund um den Dorfteich. Und die Großeltern haben sich einen Herzenswunsch erfüllt: ein eigenes Theater.
Apartment 201
Von Ryan Ng
Länge: 3‘00
Eine Pflanze, geliebt und gehegt von der Großmutter, überdauert ihr Apartment und verbindet die Generationen.
Dieses Stück bringen wir mit der freundlichen Genehmigung von Audio Flux, einer US-amerikanischen Initiative, die faszinierende Audiojuwelen produziert, immer zu einer bestimmten Vorgabe und immer genau drei Minuten lang. Wer selber mitmachen will: vom 1. August bis zum 15. September werden neue Stücke gesucht. Das Thema diesmal: CREATIVE TENSION.
Ein neues Format: doku drops ist das monatliche Magazin für kurzes dokumentarisches Audio.
Doku für dokumentarisch und drops für: süße Drops, saure Drops, Tropfen, die Wellen schlagen, Tränen der Freude, der Rührung oder der Wut, Mike drops, kleine Einheiten, die Teil eines größeren Ganzen sind.
In der Nachfolge der Feature-Antenne stellen wir jeden Monat neue Kurzdokus vor: vielfältig, vielschichtig und mit viel Spaß produziert. Viele weitere tolle Kurzdokus gibt es in der Feature-Antenne, der Vorgängersendung von doku drops.
Ursendung