Doña Dora und die Wüste

Arndt Peltner, freier Korrespondent, lebt und arbeitet seit über 25 Jahren in Oakland, Kalifornien. In der Vergangenheit hat er u.a. über die Ganggewalt in den USA und Nordmexiko, das Gefängnis von San Quentin und die Geschichte der deutschen Einwanderer in die USA berichtet. Daneben produziert und moderiert er seit über 25 Jahren „Radio Goethe“, eine englischsprachige Sendung für deutsche Popmusik.