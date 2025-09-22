Krimi-Hörspiel: Eine Tote in der Nordsee

Auch die Todesursache ist unklar. Bald kursieren Gerüchte im Dorf: Hat Jochen, der mysteriöse Barkassenführer, sie ermordet? Dann taucht plötzlich noch eine weitere Leiche auf. Steckt Ludger, der Besitzer der örtlichen Salatfarm, dahinter? Mobly und Skinner lassen sich vom Dorfklatsch nicht beirren. Mit Hilfe der hübschen Journalistin Eva machen sie sich an die Lösung des Falls.