Krimi-Hörspiel: Ein mysteriöses Paket in Rom

André Kannstein wuchs in den 1960er-Jahren in einem nordhessischen Dorf und im Ruhrgebiet auf. Heute lebt der Autor in Berlin und in der Mark Brandenburg. Seine Kriminalkomödie „Das Phantom des Louvre“ wurde im Januar 2012 am Theater Baden-Baden uraufgeführt. „Rinaldo Rinaldini“, eine Märchenkomödie nach Christian August Vulpius, erschien 2013.