Nora Bauer, geboren 1960, Regisseurin und Radio-Autorin, lebt in Köln. Seit 2019 gewähltes Mitglied des Verwaltungsrates der VG Wort. U.a. „Der andere Vertrag. EPAs – Freihandelsabkommen zwischen Europa und Afrika“ (Deutschlandfunk 2016), „I have fallen into a magic pot“ (Dlf Kultur 2019). „Me-too by Mozart – Wovon erzählen Mozarts Arien?“ (SWR 2022). Zuletzt : "Die Lieder der Pioniere oder der Soundtrack für die DDR" (WDR 2023).