Wie China durch Terminal-Beteiligungen in Europa profitiert

Ausverkauf der Häfen

43:41 Minuten In den großen Häfen der Welt werden Milliarden bewegt. © Eyeem / Thattaphon Sukborwornophat

Von Egon Koch · 05.03.2024

Seit Jahren baut China seine maritime Seidenstraße in Europa aus. Die Staatsrederei Cosco besitzt fast vollständig den Hafen von Piräus und hält Beteiligungen in 13 weiteren Häfen, seit kurzem auch in Hamburg. Mit welchen Konsequenzen?