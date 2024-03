Weitermachen oder Neuanfangen? Das Studium in Göttingen war ein Reinfall, in Luzern wird ein BWL-Studium gestartet. Der Ferientrip nach Kroatien war super und das FÖJ im Zoo lässt sich gut an. Der neue Freund, die neue WG, alte Probleme, die immer noch mitgeschleppt werden. Im zweiten Jahr nach dem Abi begleiten wir Henry, Kiki, Stella, Caro, Helena, Jago und Eleonora bei unzähligen kuriosen, nervigen, schönen, turbulenten, traurigen und lustigen Situationen auf dem Weg ins Erwachsenenleben.