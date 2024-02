Doku-Serie über Schule

SCHULE (3/6) - Ende der Schonzeit

28:45 Minuten Die Schule ist nicht nur Ort fürs Lernen: Frust und Konflikte gehören genauso dazu. © Josef Maria Schäfers

Von Stella Luncke und Josef Maria Schäfers · 06.02.2024

In Folge 3 unserer sechsteiligen Schulserie sind wir in der Mittelstufe. Die Sommerferien markieren eine Zäsur – nach viel Chaos kehrt in der achten Klasse ein bisschen Ruhe ein.