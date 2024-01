Die meisten Jahre der Jugend verbringt man in der Schule. Aber warum und wozu? Lernt man hier fürs Leben – und kommt man zum Leben vor lauter Lernen? Unsere Autoren wollten es genau wissen. In den Jahren 2019 und 2020 wurden sie für 15 Monate zum Teil des Alltags an der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule in Berlin-Charlottenburg, einer „normalen“ staatlichen Gesamtschule, in der alternative Konzepte integriert werden: Mit Mikros für Schüler*innen und Lehrer*innen und Mikros für Sitzkreise und spontane Situationen. Mit Erinnerungen an die eigene Schulzeit. Und zugleich mit dem Blick der Eltern, deren eigene Kinder in die Schule gehen.