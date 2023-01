Serie: Familie sucht Ukrainerin

Zimmer frei (2/4) - Tage am Bahnhof

27:18 Minuten Ihre Tage verbringt Tania am Bahnhof und hilft anderen Ankommenden. Doch wie geht es weiter? (Symbolbild vom 12.3.22) © IMAGO / Jens Schicke

Feature-Serie von Stella Luncke und Josef Maria Schäfers · 13.01.2023

Der Krieg und seine Folgen erreichen Berlin - die ersten Sonderzüge mit Geflüchteten treffen ein. Am Bahnsteig spricht uns Tania an. Das Wagnis beginnt: Wie lebt es sich mit einer Wildfremden in der Familie?