Serie: Familie sucht Ukrainerin

Mit unseren Kindern diskutieren wir die Möglichkeit, jemanden bei uns aufzunehmen. Doch noch sind keine Geflüchteten in Berlin angekommen. Wir überlegen, an die polnische Grenze zu fahren und unser Zimmer dort jemandem anzubieten. Doch dann wird am 1. März in den sozialen Medien die Nachricht gepostet, dass ein Sonderzug mit Geflüchteten am Abend in Berlin ankommt. Wir machen uns auf den Weg zum Bahnhof.