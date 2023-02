Hörspiel über Selbstbestimmung

Marie Luise Lehner, geboren 1995, ist Autorin und Filmemacherin. Studium am Institut für Sprachkunst der Universität für angewandte Kunst, Studium von Drehbuch und Dramaturgie an der Filmakademie Wien. Aktuell studiert sie Regie an der Filmakademie Wien und kontextuelle Malerei an der Akademie der bildenden Künste. Ihr erster Roman, „Fliegenpilze aus Kork“, wurde 2017 mit dem Literaturpreis Alpha ausgezeichnet. Lehner spielt in der feministischen Punkband „Schapka“.