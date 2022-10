Krimi-Hörspiel: Auf der Suche nach einem Täterprofil

Was haben die Giftopfer gemeinsam? Oder steckt einfach nur die Pilzsaison hinter den Todesfällen? Ein Profiler wie Edith Kerfingers Mann hätte gute Chancen es rauszukriegen. Aber er hat keinen dienstlichen Auftrag, es gibt nur ihren Verdacht. Also ermittelt Paul Kerfinger privat. Doch er braucht die Unterstützung der jungen Hauptkommissarin Dörthe Niemei. Er kann sich nicht mehr an sie erinnern, aber sie sich an ihn: Er ließ sie einst durchs Examen fallen und setzte noch einen kränkenden Kommentar obendrauf. Jetzt leitet sie die Ermittlungen, und auf einem ihrer Zettel steht ein interessantes Kürzel.