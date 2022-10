Siedlungswahn und Artenschwund im ländlichen Raum

Überall auf der Welt dringen Menschen in geschützte Lebensräume vor. Ein kleines Beispiel aus Unterfranken zeigt, was im Großen falsch läuft. Bei Volkach könnte direkt neben einem unter Naturschutz stehenden Sandmagerrasen ein Neubaugebiet entstehen. Umweltschützer wollen das Projekt aufhalten. Auf dem Spiel stehen faszinierende Pflanzen, von denen wir viel lernen können. In ihrem persönlichen Feature zeigt Rosie Füglein, wie eng wir mit Pflanzen verbunden sind und dass in einem kleinen Naturschutzgebiet auf dem Land die Konflikte stecken, die zur Krise unseres Planeten geführt haben.