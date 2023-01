Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste in Frankfurt am Main hat das Hörspiel "Welcher Art die Wärme ist" zum Hörspiel des Monats Oktober 2022 gekürt.

Begründung der Jury:

„Das Hörspiel „Welcher Art die Wärme ist“ beschäftigt sich mit einem bisher kaum beachteten Aspekt der jüngeren - Schweizer - Geschichte. In der dokumentarischen Hörspiel-Collage geht es um Geschichten und Einzelschicksale rund um die europäische Arbeitsmigration, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Form diverser Anwerbeabkommen für sogenannte „Gastarbeiter“ oder „Saisonniere“ einsetzte. Jene darin verhandelten Episoden könnten in ähnlicher Weise auch über die Migration seit den 50er-Jahren in der Bundesrepublik Deutschland erzählt werden. Das Stück nimmt in Form thematisch getrennter und geschickt ineinander verflochtener Schilderungen die Perspektive dreier Autorinnen und Autoren ein, die der zweiten Migrationsgeneration in der Schweiz angehören. (…)