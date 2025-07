Vernesa Berbo, geboren in Priboj (Serbien), Schauspielerin, Drehbuchautorin und Musikerin. Nach dem Schauspiel-Studium an der Akademie der Künste in Sarajevo während des Krieges Mitbegründerin des UNICEF-Theaters. 1993 Flucht nach Berlin, Arbeit am Grips Theater, später als Schauspielerin u.a. am Maxim Gorki Theater in Berlin, Thalia Theater in Hamburg und am Deutschen Theater in Berlin. Mit ihrer Band, mit der sie auch durch Europa tourt, nahm sie ihre erste CD mit Balkan Soul auf. Ab 2006 folgten mehrere Theaterproduktionen am Hebbel am Ufer (HAU) und am Ballhaus Naunynstraße. Parallel machte sie eine Ausbildung zur Drehbuchautorin und arbeitete an Drehbüchern und Theaterstücken.