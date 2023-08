Alltag extrem

Wahnsinn Familie

53:44 Minuten Familienausflug © Josef Maria Schäfers

Von Stella Luncke und Josef Maria Schäfers · 15.08.2023

„Ich bin kack-stolz, dass ich sagen kann: Das sind unsere Kinder. Also, nichts in meinem Leben, was ich gemacht habe, macht mich so stolz wie dieses: Wir haben diese Familie gegründet. Da hat niemand was dazu getan.“