Hörspiel: Familie und Flucht in Siebenbürgen

Elise Wilk, geboren 1981 in Braşov, Rumänien, Schriftstellerin, Übersetzerin, Journalistin. Sie studierte u.a. Szenisches Schreiben in Târgu Mureş. 2008 rumänischer Dramatikerpreis „dramAcum“ für ihr erstes Stück „Es geschah an einem Donnerstag“. 2013 Preis der Irischen Botschaft Bukarest für Nachwuchsdramatiker für „Die grüne Katze“ (vom SRF 2017 als Hörspiel produziert). 2015 Rumänischer Nationalpreis in der Kategorie Drama für „Papierflieger“. Wilk nahm an internationalen Programmen wie dem Forum Junger AutorInnen der Theaterbiennale Wiesbaden (2014), dem Dramatiker-Programm Hot Ink in New York (2015) und Fabulamundi. Playwriting Europe (2013–2020) teil. 2022 AURORA-Preis für osteuropäische Dramatik in Polen für „Verschwinden".