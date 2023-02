Klangkunst: Sound-Legenden aus Südafrika

Warrick Swinney ist in Südafrika eine Legende. Seine Band Kalahari Surfers zählte zu den Pionieren des weißen Anti-Apartheid-Pop in den 1980er-Jahren. Später arbeitete er als Toningenieur, Sound Designer und Komponist unter anderem für den Künstler William Kentridge.

In „Vuvuzelas and Sun Damage“ beschwört er die Geister der Vergangenheit: In einer Mischung aus Plunderphonics und Autobiografie erzählt er, was Fußballtröten mit heiligen Trompeten und Sonnenbrand zu tun haben.