Voice Versa – Sprachen auf Arbeit. Folge 4

Die kurdisch-deutsche Autorin Gülseren Sengezer verstand schon als Kind die Grenzen ihrer Sprache, später wurde ihr klar, dass ihre Sprache politisch ist. In ihrem sehr persönlichen Stück taucht sie tief in ihre kurdisch-deutsch-schwedische ‚Bindestrich-Identität‘ ein und erzählt davon, wie die Grenzen ihrer Sprache auch die Grenzen ihrer kurdischen Welt darstellen: „Für viele Kurd:innen gibt es nichts Kurdischeres, als nicht kurdisch zu sprechen“ (Elif Küçük im O-Ton). Die kurdische Identität hat kaum sichtbare Räume, sagt Gülseren – in ihrem Stück öffnet sie einen akustischen Raum, in dem ihre kurdische Identität Platz findet.