Voice Versa – Sprachen auf Arbeit. Folge 5

Autor Łukasz Tomaszewski weiß, wovon er spricht. Seine Eltern sind Ärzte und er selbst hat als Jugendlicher den Weg in die deutsche Sprache und später ins deutsche Berufsleben gefunden. In dieser Episode erzählt er aber nicht auf polnisch, sondern auf spanisch und deutsch. 2011 lernte er den kubanischen Arzt Janier Vega kennen und hat ihn seitdem bei seinen Bemühungen begleitet, in seinem Beruf in Deutschland arbeiten zu können. Janiers Weg führte ihn zunächst nach Venezuela, erst später kam er in Deutschland an und musste sich dort durch die Sprach- und Behördenanforderungen kämpfen. Am Ende hat er dann … Achtung Cliffhanger.