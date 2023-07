Laura Anh Thu Dang studierte zunächst Angewandte Musikwissenschaft und Musikpädagogik und schloss dann ihren Master in Medienkunst und Mediengestaltung am Lehrstuhl des Experimentellen Radios der Bauhaus-Universität Weimar ab. Sie ist Radiokünstlerin und Featuremacherin sowie Mitglied der Initiative Postmigrantisches Radio. Thematisch beschäftigt sie sich unter anderem mit Geschichten der vietnamesischen Diaspora in Deutschland. In VOICE VERSA Staffel 1 erzählte sie die Geschichte “Let’s talk about Food”, auf Deutsch und Vietnamesisch.