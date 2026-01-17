Marie und Ray haben überlebt. Doch sie können die schrecklichen Bilder des Brandanschlags auf ihre Unterkunft für Geflüchtete nicht vergessen. Der 18. Januar 1996 hat ihr Leben für immer verändert. Und auch das von Adam, der damals seinen Onkel verlor.

Bis heute ist unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. Den Indizien, die auf einen rechten Anschlag hinweisen, wurde kaum nachgegangen. Die Stadt kümmert sich wenig um das Gedenken an die Opfer des zehnfachen Mords.

Wie kann es sein, dass der tödlichste Anschlag der 1990er-Jahre in Vergessenheit zu geraten droht? Warum wäre die Aufklärung dieses Falls auch angesichts steigender Zahlen rechter Gewalt wichtig? Und gibt es überhaupt noch eine Chance auf Gerechtigkeit?

Überlebende des Brandanschlags in Lübeck 1996 Ray Soussou hat den Brandanschlag auf eine Unterkunft für Geflüchtete in Lübeck am 18. Januar 1996 überlebt. © Lars Maibaum Marie Agonglovi hat den Brandanschlag in Lübeck überlebt und wird die Bilder vom 18. Januar 1996 nicht los. © Line Kühl Adam Khalifi hat beim Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Lübeck 1996 seinen Onkel verloren. © Lars Maibaum

Die Autorinnen arbeiten seit Anfang 2024 zu diesem Thema und waren in diesem Zeitraum auch an den Recherchen für die Webdokumentation Gegen uns zum Brandanschlag 1996 in Lübeck beteiligt.

Ursendung



Unsere Asche wird weiter brennen

Lübeck und der tödlichste Brandanschlag der 1990er-Jahre

Von Steffi Wassermann und Erika Harzer



Regie: Beatrix Ackers

Mit: Monika Oschek

Ton und Technik: Michael Kube

Dramaturgie: Katrin Moll und Julia Illmer

Deutschlandfunk Kultur 2025

Länge: 54'32