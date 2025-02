Dieses Manifest löst sich von den tagesaktuellen Diskursen und Wirtschaftsdaten, vom bloßen Ist-Zustand. Es schaut aufs große Ganze: Ist nicht auch die Menschheit nur eine einzelne Art von Lebewesen auf dieser Welt? Thomas Köck reflektiert in seinem Stück andere Begriffe von Zeit(lichkeit) und Verantwortlichkeit: Statt der bloßen Orientierung am Hier und Jetzt würde die Frage, welche Zukunft wir für die Generationen nach uns gestalten, zu einem anderen Umgang mit Ressourcen führen. Gerade die europäischen Kolonialinteressen mit ihrer unbedachten Gier waren wesentliche Faktoren in der Geschichte des Artensterbens. Steht die Erde vielleicht sogar besser da, wenn auch die Art Mensch ausgestorben sein wird?