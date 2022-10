Klangkunst: Akustische Spionage

In seiner Collage untersucht Jan Jelinek das Medium Sound als spezielles Machtinstrument. Dafür hat er drei historische Überwachungssysteme vor Ort aufgenommen:

„Uguisubari“ sind klingende Dielenböden. In Tempel- und Burganlagen der japanischen Edo-Periode kündigten sie Ankömmlinge an.

„Orecchio di Dionisio“, das Ohr des Dionysius, ist eine künstlich angelegte Höhle in Sizilien. Flüstert man tief in ihrem Inneren ein Wort, überträgt es sich bis zum Höhleneingang. In der Antike soll der Ort genutzt worden sein, um Gefangene abzuhören.