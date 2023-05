Fiktionale Doku über Alltagsklänge

Mario Willms, geboren 1978 in Bernau, Studium an der Bauhaus-Universität Weimar. Aktiv in den Bereichen Hörspiel, Grafik, Techno und Live-Act. Veranstalter und Promoter von Drum&Bass-Events. Seit 2005 als Douglas Greed regelmäßige Musik-Veröffentlichungen auf den Labels Infiné, Gigolo, Kindisch, Lebensfreunde, Acker, Freude am Tanzen und BPitch Control. Hörspiele u.a.: „Luxusdiskussion“ (Masterarbeit an der Bauhaus Uni, gesendet auf Deutschlandfunk Kultur, Einslive, WDR, 2009) und zuletzt „Egal, ob die Zukunft passiert“ (WDR 2022).