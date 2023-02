Zwei Einakter von Tschechow als Hörspiel

Über die Schädlichkeit des Tabaks/Schwanengesang

33:32 Minuten Anton Tschechow (1860-1904) in Moskau. Foto von 1891. © picture alliance / akg-images

Von Anton Tschechow · 14.02.2023

• Drama • In seinen beiden Stücken lässt Tschechow zwei Männer über ihr Leben nachsinnen. An beiden nagt der Zweifel, ob es sich in die richtige Richtung entwickelt hat. Doch Reden hilft ...