Deutschland in den frühen 90ern: Erich Honecker flieht nach Moskau, Schalck-Golodkowski lebt am Tegernsee, Detlev Rohwedder wird ermordet. Finanzdebatte im Bundestag, Giftstoffe in der Elbe, Stasiakten, Gewalt gegen Ausländer in Hoyerswerda. Und während die Ölquellen in Kuwait brennen, rufen die Menschen plötzlich nicht mehr „Helmut, Helmut“, sondern „Lügner, Lügner“.