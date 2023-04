Hörspiel: Drei Generationen und der Krieg

Mona Winter, geboren in Haan bei Wuppertal, studierte Theaterwissenschaft und Soziologie in München und war zehn Jahre als Verlegerin und Lektorin tätig. Sie schreibt Prosa und arbeitet als Autorin und Regisseurin von Theaterstücken, Hörspielen und Radiofeatures, darunter „Killing me softly“ (WDR 2001), „Hieronymus Bosch − Die Tyrannei der Töne“ (SWR 2016), „Eine von Vielen“ (RBB 2017), „Das Theater spielt fremd“ (SWR 2020). „Tod im Winter“ war Hörspiel des Monats April 2022. Die Autorin lebt in Berlin.