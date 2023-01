Hörspiel: Nullwachstum

Das Hörspiel gründet auf einer Versuchsanordnung: Drei Personen werden unabhängig voneinander interviewt. Sie haben keinen professionellen Zugang zum Thema und sind unvorbereitet, so dass kein Wissens- oder Erkenntnisgewinn zu erwarten ist. Ihre Versuche, sich ein Leben außerhalb des Wachstumsdenkens vorzustellen, scheitern schnell oder führen zu Bildern des Müßiggangs. Im Verlauf der Gespräche wurde deutlich: Keine neuen Gesellschaftsmodelle, sondern der Tod und die Endlichkeit müssen mit in die Rechnung aufgenommen werden.

Drei professionelle Performer eignen sich das aufgenommene O-Ton-Material an und beziehen Sprachrhythmus, Sprechmelodie nebst Versprechern und Pausen mit ein. Es entsteht eine Partitur aus Stimme, Musik und Klang. Die künstliche wie künstlerische Überformung ruft dabei mehr hervor als was die Semantik des Gesprochenen besagt. Das Stück versucht so, einem Paradoxon Ausdruck zu verschaffen: Permanentes Wachstum – ob wirtschaftlich oder biologisch – führt zum Kollaps. Negativwachstum oder permanente Dauer zum Exitus oder Nicht-Darstellbaren. Das menschliche Glück, es zeigt sich vielleicht in Klängen, Geräuschen oder Wörtern irgendwo dazwischen.