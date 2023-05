Hörspiel: Vorbereitungen zum Generationswechsel

Wenn es darum geht, die Konflikte, die jedem Generationswechsel innewohnen, auf die Bühne zu bringen, liegt kaum etwas näher als Shakespeares „King Lear“. In der ersten Szene versucht der alte König mit großer Geste, sein Reich an seine drei Töchter zu vermachen und damit eine Absprache für seine Altersvorsorge zu treffen. Er scheitert fatal und das verwundert nicht. Denn von allen Tauschgeschäften, in die wir jemals verwickelt werden, ist dasjenige zwischen den Generationen das komplizierteste und undurchsichtigste. Die Parteien sind irritiert durch allerlei Details wie Schmuckstücke, Stammbäume, Erbfolgen, Erbkrankheiten, Liebesschwüre, Pflegepläne und Schuldgefühle. Das Performance-Kollektiv She She Pop bittet die eigenen Väter ins Hörspielstudio und eröffnet einen utopischen Prozess: den Ausgleich zwischen den Generationen.